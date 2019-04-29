كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم بمستودع وقود في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كافح 70 من رجال الإطفاء البريطانيين حريقا ضخما في مستودع للوقود بالعاصمة لندن، حيث اشتعلت أسطوانات الغاز بعد ظهر الأحد، في مشهد مخيف.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود، قولهم إنهم سمعوا "انفجارات" من مكان الحادث على طريق تافيستوك-درايتون، حيث كان يتم تخزين الديزل.

وأظهرت لقطات مصورة سحبا ضخمة من الدخان الأسود تغطي سماء موقع الحادث.

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وقالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء إن 15 شخصًا تم إجلاؤهم قبل وصول 6 سيارات إطفاء إلى الموقع، فيما لا يعتقد أن أحدا أصيب.

وأوضحت أن سبب الحادث هو تخزين "الكثير من" أسطوانات الغاز في ساحة حاويات تجارية، حيث اشتعلت النيران فيها بالكامل.