كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 23 حوثيا في البيضاء اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أكثر من 23 حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون، ودُمرت 5 آليات وعربات عسكرية للميليشيات الحوثية على أيدي المقاومة الشعبية في آل حميقان بمحافظة البيضاء اليمنية، مسنودةً بقوات من ألوية العمالقة، وغارات للتحالف العربي.

وقالت مصادر محلية لـ" وكالة 2ديسمبر" الإخبارية إن المليشيات الحوثية تكبدت، مساء الأحد، خسائر مادية وبشرية فادحة، بعد قصفها من قوات العمالقة بصواريخ حرارية مُوجهة تستخدم لأول مرة في الجبهة.

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وأشارت المصادر إلى أن الاشتباك استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، في مديرية الزاهر.

وشارك طيران التحالف العربي في العمليات ووجه عدة ضربات استهدفت مواقع وآليات للميليشيات الإرهابية الحوثية في مديرية الزاهر.

وبحسب المصادر فر الحوثيون من مواقعهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب القصف الجوي والاشتباكات العنيفة.