كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاد حاد لهيلاري كلينتون بتجسيدها شخصية "ترامب" أثناء قراءة تقرير مولر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة كانت موضوع "هجوم الأعداء الأجانب" خلال انتخابات عام 2016 وأن هذا التقرير هو مجرد "جزء من البداية".

وبثت شبكة "سي إن إن" مقطعًا من برنامج "جوردان كليبر"، في يوم الأحد، حيث تقرأ هيلاري كلينتون بصوت عالٍ جزءًا من تقرير المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الأجنبي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

Advertisements

وسخرت المرشحة الديمقراطية لعام 2016 من منافسها، دونالد ترامب، محاولة انتحال صوته في أحد أكثر الأسطر شهرة في المستند.

وقرأت "كلينتون": "الرئيس تراجع عن كرسيه وقال، يا إلهي، هذا فظيع، هذه هي نهاية رئاستي. لقد انتهيت".

غير أن العديد من مستخدمي موقع "تويتر" سخروا من كلينتون ردًا على ذلك.