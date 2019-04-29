كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: "الحزام الأمني" يأسر قائد الميليشيات الحوثية في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني لموقع "نيوزيمن" الإخباري، أسر قائد حملة ميليشيا الحوثي، في شمال الضالع وسط اليمن، على يد قوات الحزام الأمني.

وأفاد المصدر، بأن قوات الحزام الأمني أسرت القائد الميداني لميليشيا الحوثي، في الساعات القليلة الماضية.

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وبالتوازي استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مساء الأحد، تعزيزات عسكرية حوثية، أثناء توجهها إلى محافظة الضالع.

وأفاد مصدر محلي بأن طيران التحالف دمر تعزيزات للميليشيات الحوثية على الطريق الرابط بين مدينتي ذمار ويريم، كانت في طريقها من صنعاء إلى مناطق المواجهات شمال الضالع.

وبلغ عدد قتلى الميليشيات الحوثية نحو 48 عنصراً سقطوا في مواجهات اليومين الماضيين، في جبهات العود، وحمك، ومريس، والأزارق في الضالع.