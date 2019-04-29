كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدمرتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش الأمريكي، أنه أرسل سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية عبر مضيق تايوان يوم الأحد، بينما يزيد البنتاجون من تواتر الحركة عبر الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين.

وقال الضابط البحري كلاي دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان نقلته "رويترز": "عبور السفن عبر مضيق تايوان يدل على التزام الولايات المتحدة لتحرير وفتح استراتيجية المحيط الهادئ الهندية".

وذكر تقرير لـ"رويترز"، أن المدمرتين تم تحديدهما على أنهما ويليام ب. لورنس وستيثيم.

وأضاف "دوس"، أنه لم تكن هناك تفاعلات غير آمنة أو غير مهنية مع سفن الدول الأخرى أثناء العبور.

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ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن السفن الأمريكية أبحرت شمالا عبر المضيق.

وأضافت، في بيان: "السفن الأمريكية التي تمر بحرية عبر مضيق تايوان جزء من مهمة تنفيذ استراتيجية المحيط الهادي الهندية".

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة التايوانية راقبت العبور ولم يحدث شيء غير طبيعي خلاله.

ولم يكن هناك تعليق فوري من الصين.

تواصل البحرية الأمريكية إجراء عمليات حرية الملاحة في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ، والتي تعتبرها السلطات الصينية بمثابة استفزاز.