كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاميرات المراقبة ترصد اختطاف واغتصاب امرأتين في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الشرطة البريطانية الصور الأولى لرجل يشتبه في قيامه بخطف واغتصاب امرأتين، بعد أن صورته كاميرا مراقبة.

وبحسب الصور التي كشفت عنها الشرطة على موقع "تويتر"، ظهر الرجل وهو يرتدي قميصا أبيض ويعتمر قبعة، وأوضحت أن لديه وشما في منطقة البطن.

واختطف الرجل السيدتين، وهما في العشرينيات من عمريهما، بشكل منفصل، الخميس، حيث خطف الأولى بعد منتصف الليل بقليل من شارع في تشينغفورد، بينما اختطف الثانية بعد 12 ساعة من شارع في إدغوير، في لندن.

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وأخذ المختطف السيدتين إلى فندق، حيث حاول حجز غرفة في الساعة الواحدة بعد الظهر، لكنه غادر لعدم توفر أي غرف شاغرة.

ونجحت السيدتان في الفرار بعد عراك على طريق أوزبورن حوالي الثانية والنصف بعد الظهر، حسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مصدر في الشرطة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن كاثرين غوودوين، التي تقود التحقيقات في القضية، إن السيدتين تركتا في حالة صدمة عقب عملية الاختطاف، وطلبت من الجمهور الإدلاء بأي معلومات حول الشخص الظاهر في الفيديو.