كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة برلمانية فرنسية لرفع العقوبات عن روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم برلمانيون فرنسيون إطلاق حملة برلمانية أوروبية لبحث سبل رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، والتي تضر بأصحابها أكثر مما تضايق روسيا.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن تييري مارياني الرئيس المناوب لرابطة "الحوار الفرنسي الروسي"، أن الموضوع سيطرح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجرى في دول الاتحاد في الفترة بين 23 و26 مايو 2019.

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وقال تييري مارياني، وهو وزير سابق ومرشح لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي عن حزب "التجمع الوطني": "يعتزم حزبنا إثارة مسألة رفع العقوبات المفروضة على روسيا على المستوى الأوروبي. ولكن أولا، يجب أن ننتظر نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في 26 مايو".

وأعرب عن أمله في رفع العقوبات المفروضة على روسيا خلال عامين.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من القيود على روسيا شملت بعض المؤسسات والأفراد، "عقابا" لروسيا على عودة جمهورية القرم إلى قوامها، ودعم روسيا لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المنفصلتين عن أوكرانيا في دونباس جنوب شرقي البلاد.