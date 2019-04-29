كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. هبوط طائرة بمحرك يحترق في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت طائرة تابعة لشركة طيران "Air Zimbabwe" يوم الأحد من الهبوط بمطار جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا بعد اندلاع النيران بأحد محركاتها.
الطائرة من طراز "بوينغ 767" والتي كانت متجهة من جوهانسبورغ الى العاصمة الزيمبابوية تمكنت من الهبوط بنجاح في مطار جنوب أفريقيا.
وانتشر مقطع مصور يظهر اندلاع النيران في أحد محركات الطائرة، وبحسب صحيفة "iHarare"، فإن الطائرة تمكنت من الهبوط بنجاح ولم يتعرض أي من المسافرين أو الطاقم للإصابة.
لتعاود الطائرة إقلاعها بعد إصلاح العطل الى العاصمة الزيمبابوية.
Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx
Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) April 28, 2019