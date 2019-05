كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. هبوط طائرة بمحرك يحترق في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت طائرة تابعة لشركة طيران "Air Zimbabwe" يوم الأحد من الهبوط بمطار جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا بعد اندلاع النيران بأحد محركاتها.

الطائرة من طراز "بوينغ 767" والتي كانت متجهة من جوهانسبورغ الى العاصمة الزيمبابوية تمكنت من الهبوط بنجاح في مطار جنوب أفريقيا.

Advertisements

وانتشر مقطع مصور يظهر اندلاع النيران في أحد محركات الطائرة، وبحسب صحيفة "iHarare"، فإن الطائرة تمكنت من الهبوط بنجاح ولم يتعرض أي من المسافرين أو الطاقم للإصابة.

لتعاود الطائرة إقلاعها بعد إصلاح العطل الى العاصمة الزيمبابوية.