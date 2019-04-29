كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: سنلاحق قطر وتركيا دوليا لدعمهما الإرهاب ببلدنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، الأحد، إن قطر وتركيا تدعمان المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا والعاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية كلفت فريقا قانونيا لملاحقة الدول الداعمة للإرهاب في بلادنا دوليا.

وأكد أن تركيا تبنت جماعة الإخوان وهو ما يهدد أمن أوروبا، مشيراً إلى أن أنقرة جندت إرهابيين للقتال في سوريا والعراق وسنقضي عليهم في بلادنا.

واستعرض المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال المؤتمر، عدة وثائق تثبت نقل تركيا إرهابيين للقتال في سوريا.

وأكد أن قوات الجيش الليبي دمرت كميات كبيرة من أسلحة المليشيات المسلحة في معسكر اليرموك، وأن القوات تتبع سياسة النفس الطويل في عملية تحرير العاصمة.

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وقال إنه "ملتزمون بقواعد الاشتباك والحفاظ على أرواح المدنيين.. الشعب الليبي يعرف جيداً ماهية المليشيات والعصابات المسلحة".

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي أن نواجه المليشيات الإرهابية في بلادنا منذ 8 سنوات، وأن طائرات مصراتة قصفت منازل للمدنيين في ترهونة وضواحي طرابلس.

وقال إن "مليشيا أسامة جويلي تقصف مستشفى السبيعة بصواريخ جراد، وهناك 4 جرحى في ترهونة وقتيلين في سوق السبت نتيجة قصف مليشيات طرابلس المناطق السكنية".

واستطرد أن قوات الجيش الليبي نفذت 7 غارات جوية متتالية ضد معسكرات للإرهابيين في ضواحي طرابلس، وأن "طائراتنا استهدفت تمركزات لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي شرق تاجوراء".

وقال إنه تم استهداف مخازن ذخيرة للمليشيات المسلحة شرقي العاصمة طرابلس، وإن طائراتنا تعمل على تدمير القدرة القتالية للجماعات المسلحة في العاصمة الليبية.

وأكد المسماري أن أهالي طرابلس يرحبون بقصف طائراتنا لمواقع المليشيات المسلحة، كما أن "ضرباتنا الجوية مستمرة لحين انتهاء العملية العسكرية في طرابلس".