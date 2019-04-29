متاعب الحكومة لا تنتهي..بعد “هدنة” الأساتذة طلبة الطب يعلنون عن إضراب ابتداء من اليوم

أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان بالمغرب عن إضراب لأسبوع قابل للتمديد، ابتداء من يوم اليوم الاثنين، للأطباء الداخليين في المستشفيات الإقليمية، والجهوية.

كما كشفت التنسيقية ذاتها أنها ستنظم وقفة احتجاجية في كلية طب الأسنان في الدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المقبل، ثم اعتصاما في الكلية ذاتها لمدة 24 ساعة، إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى، يومي الأربعاء، والخميس، فضلا عن إنزال طلبة الدارالبيضاء في طنجة، في وقفة احتجاجية مشتركة بتنسيق مع مكتب طلبة الطب في طنجة، يوم الجمعة 3 ماي المقبل.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية، التي أعلنتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان بالمغرب، بعد جولتين من الحوار مع وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة.

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كما تؤكد التنسيقية ذاتها رفضها القاطع للقرارات، التي تهدف إلى خوصصة قطاع التعليم العالي، والتكوين الطبي العمومي. وكذا رفضها لما وصفته بالاستغلال الممنهج” لطلبة السنة السابعة في سد الخصاص.

وطالبت بتسريع الخروج بنص قانوني واضح، يهم السلك الثالث من نظام الدراسات الطبية الجديد مع إشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان في مراحل إعدادها.

إلى ذلك، عبرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، وطب الأسنان عن تضامنها، مع طلبة الطب في طنجة، وأكادير، مما أسمته “القمع المتكرر لحقهم في أشكالهم النضالية”.