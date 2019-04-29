من بينهم مغاربة .. البابا فرنسيس يدعو إلى إجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا

طالب البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بإجلاء المهاجرين المحتجزين في ليبيا عبر ممرات إنسانية، وخصوصا الأطفال والنساء.

وقال البابا للمصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، اليوم “أدعوكم للانضمام إلى صلاتي من أجل اللاجئين الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، والذين بات وضعهم الخطير أصلا أكثر خطورة بسبب النزاع الجاري”.

وأضاف البابا الأرجنتيني “أوجه دعوة من أجل إجلاء النساء والأطفال والمرضى خصوصاً، بأسرع ما يمكن عبر ممرات إنسانية”.

وينتظر وصول مجموعة من حوالى 140 مهاجرا من ليبيا غدا الاثنين إلى روما، وسط تحذير منظمات إنسانية ومؤسسات دولية بشأن وضع آلاف المهاجرين في ليبيا، المحاصرين بسبب المعارك الدائرة منذ ثلاثة أسابيع بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر.

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ويقدر عدد المهاجرين وبينهم العديد من المهاجرين غير القانونيين، بمئات الآلاف، فيما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن 5933 منهم موجودون في “مراكز احتجاز” رسمية، فيما تحتجز آخرين مجموعات مسلحة في مراكز خارجة عن سيطرة السلطات.

يشار إلى أن المغاربة المحتجزين في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية في عدد من المدن الليلية، سبق لهم أطلقوا نداء للحكومة المغربية، من أجل التدخل لترحيلهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وسبق للمغرب أن تدخل أكثر من مرة لترحيل مواطنيه من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، عبر نقلهم برا إلى، تونس ثم ترحيلهم جوا إلى مطار محمد الخامس، غير أن عمليات الترحيل توقفت منذ أشهر.