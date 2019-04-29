ألمانيا: مراهقة ادعت تعرضها للاختطاف للحصول على أموال والدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شرطة برلين إن مراهقين حوالا ابتزاز شخص عبر ادعاء خطف أحدهما من أجل الحصول مبلغ من المال، ما أدى إلى عملية مطاردة بوليسية واسعة.

وأعلنت الشرطة التي دفعت بـ280 شرطيا للبحث عن فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا يُفترض أنه تم اختطافها، أن بعد عملية بحث استمرت أكثر من 24 ساعة، أسفرت عن العثور على الفتاة وصديقها البالغ من العمر 18 عامًا، واكتشاف أنهما قاما بادعاء اختطاف الفتاة للحصول على فدية من والدها.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة باتريشيا بريمر، أمس الأحد، أن الشرطة تلقت نبأ الاختطاف المزعوم ليل الخميس. لكن الشرطة تمكنت في النهاية من القبض على الفتاة وصديقها في أحد شوارع برلين الجمعة ليلا.

ونقلت الفتاة إلى مكتب رعاية الشباب بالمدينة لرفضها العودة إلى منزلها، واعتقلت الشرطة الشاب البالغ من العمر 18 عامًا.

وقالت بريمر إن الفتاة وصديقها مواطنان سوريان، لكنها لم تذكر حجم الفدية التي طلبها الشابان من والدها، لكن الصحيفة المحلية "بي زد" ذكرت أنها طلبت 40 ألف يورو.