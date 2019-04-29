غاتوزو على وشك الإقالة من تدريب ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق آيه سي ميلان بخسارة قاسية على يد تورينو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ34 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويأتي ذلك بعد أيام على توديعه كأس إيطاليا، ليبتعد الفريق خطوة أخرى عن اللحاق ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مدرب الفريق، جينارو غاتوزو، على وشك الإقالة، وأن القرار سيتم اتخاذه في غضون ساعات.

وأكد التقرير أن إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان، وليوناردو المدير الرياضي، اتفقا على إعفاء غاتوزو من منصبه، وتكليف فيدريكو جونتي المدير الفني لفريق الشباب، بالمهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يُتخذ هذا القرار، الإثنين، حيث حصل الفريق على إجازة من التدريب، على أن يقود جونتي التدريبات بداية من الثلاثاء.

وتراجع ميلان للمركز السابع في جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بنفس رصيد أتالانتا وتورينو صاحبي المركزين الخامس والسادس، وبفارق نقطتين عن روما الرابع.