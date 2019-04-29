انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد أمريكي يتعهد برفع السودان من قائمة داعمي الإرهاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 09:54 صباحاً - أطلق وفد كنسي أمريكي، وعوداً بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" المدرج عليها منذ أكثر من ربع قرن.

جاء ذلك خلال لقاء بالخرطوم يوم الأحد جمع رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس، صلاح الدين عبد الخالق، مع الوفد الكنسي الأمريكي الذي حضر إلى الخرطوم برئاسة أسقف الكنيسة الأسقفية النظامية المعني بإفريقيا كنيث كارتر.

ونقل بيان صادر عن إعلام المجلس، تأكيد كارتر، في تصريح إعلامي عقب اللقاء، دعم الخرطوم "في محاور السلام والتعايش الديني"؛ مؤكداً أن السودان يعد "مثالاً يُحتذى به" في هذا الإطار.

وأضاف أنه بصدد السعي مع المجتمع الدولي لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الداعمة للإرهاب؛ معبراً عن أمله بأن يسود السلام وتزدهر الديمقراطية "التي يتمكن فيها السودانيون من اختيار حكومتهم".

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ووصل الوفد الأمريكي إلى الخرطوم في وقت سابق يوم الأحد، وتستمر زيارته يومين.

يشار إلى أن واشنطن رفعت، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على السودان، منذ عام 1997، دون شطبه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وإثر ذلك، شكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً لإدارة مرحلة ما بعد البشير محددا مدة حكمه بعامين؛ ما أثار احتجاجات من جانب المعارضة التي طالبت بمجلس رئاسي سيادي تكون فيه الغلبة للمدنيين مع تطعيمه ببعض العسكريين.

ويوم السبت الماضي، أكدت مصادر في المعارضة السودانية أن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أحد أبرز المنظمين للاحتجاجات، اتفقت مع المجلس العسكري على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" مكون من عسكريين ومدنيين لإدارة الفترة الانتقالية.