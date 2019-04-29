انت الان تتابع تفاصيل خبر إقالة قائد سجن غوانتنامو.. والسبب! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 09:54 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن إقالة القائد العسكري المكلف بإدارة معتقل غوانتنامو، بسبب "فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

جاء ذلك وفق بيان للوزارة الأمريكية، اليوم الاثنين، لم تكشف فيه عن تفاصيل إعفاء الأدميرال جون رينغن من مهامه، في السجن العسكري الواقع على قاعدة عسكرية أمريكية في كوبا.

فيما أشار متحدث باسم البنتاغون إلى أن قرار الفصل جاء بعد تحقيقات لم تكشف عن طبيعتها فتحت في مارس الماضي.

وأوضح بيان البنتاغون إلى أن هذا التغيير في القيادة "لن يعيق الرعاية والحجز الإنساني والقانوني الذي يقدم إلى المحتجزين"، مضيفاً أن الجنرال جون هاسي النائب السابق لقائد المركز سيكون قائماً بأعمال القائد.

ويعد الأدميرال رينغ المسؤول 18 الذي يدير المعتقل منذ إنشائه عام 2002، وكان يفترض أن يتم استبداله في إجراء روتيني مطلع يونيو المقبل.

ونفى متحدث عسكري أن يكون قرار الفصل راجعاً لزيارة أجرتها وسائل إعلام مؤخراً للسجن الذي يضم نحو أربعين معتقلاً وحوالي 1800 موظف مدني وعسكري.

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وألمح المسؤول المقال خلال تلك الزيارة إلى أن المعتقل يواجه تحديات وأسئلة في وقت يتقدم فيه السجناء في العمر وتتدهور حالتهم الصحية.

وسعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لإغلاق المعتقل الواقع في قاعدة بحرية في أقصى جنوب شرق كوبا، لكنها اصطدمت بمعارضة الكونغرس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحقيق مطوّل أن المسؤولين عن السجن أبلغوا العام الماضي بأن عليهم وضع خطط لإبقاء السجن مستمراً حتى عام 2043.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سابقاً تمديد العمل بهذا السجن، رغم تنديد المدافعين عن حقوق الإنسان، في تناقض واضح مع المحاولات المتكررة والتي باءت بالفشل في النهاية لسلفه باراك أوباما من أجل إغلاق المكان.

ويعتبر معتقل غوانتنامو سلطة مطلقة بحد ذاتها؛ لكونه يقع خارج الأراضي الأمريكية، كما لا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.

وكانت السلطات الأمريكية فتحته في 2002 لاحتجاز من تشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية. وحالياً يوجد فيه 41 معتقلاً.