شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 23 حوثيا خلال مواجهات مع قوات المقاومة في البيضاء والان مع التفاصيل
قتل 23 حوثياً وأصيب آخرون، ودُمرت 5 آليات وعربات عسكرية للميليشيات الحوثية على أيدي المقاومة الشعبية في آل حميقان بمحافظة البيضاء اليمنية، مسنودةً بقوات من ألوية العمالقة، وغارات للتحالف العربي.
وقالت مصادر محلية لـموقع" وكالة 2ديسمبر" التابع للجيش إن المليشيات الحوثية تكبدت، مساء الأحد، خسائر مادية وبشرية فادحة، بعد قصفها من قوات العمالقة بصواريخ حرارية مُوجهة تستخدم لأول مرة في الجبهة.
ولفتت المصادر إلى أن الاشتباك استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، في مديرية الزاهر.
وشارك طيران التحالف العربي في العمليات ووجه عدة ضربات استهدفت مواقع وآليات للميليشيات الإرهابية الحوثية في مديرية الزاهر.
وبحسب المصادر فر الحوثيون من مواقعهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب القصف الجوي والاشتباكات العنيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 23 حوثيا خلال مواجهات مع قوات المقاومة في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.