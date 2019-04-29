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مقتل 23 حوثيا خلال مواجهات مع قوات المقاومة في البيضاء

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قتل 23 حوثياً وأصيب آخرون، ودُمرت 5 آليات وعربات عسكرية للميليشيات الحوثية على أيدي المقاومة الشعبية في آل حميقان بمحافظة البيضاء اليمنية، مسنودةً بقوات من ألوية العمالقة، وغارات للتحالف العربي.

وقالت مصادر محلية لـموقع" وكالة 2ديسمبر" التابع للجيش إن المليشيات الحوثية تكبدت، مساء الأحد، خسائر مادية وبشرية فادحة، بعد قصفها من قوات العمالقة بصواريخ حرارية مُوجهة تستخدم لأول مرة في الجبهة.

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ولفتت المصادر إلى أن الاشتباك استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، في مديرية الزاهر.

وشارك طيران التحالف العربي في العمليات ووجه عدة ضربات استهدفت مواقع وآليات للميليشيات الإرهابية الحوثية في مديرية الزاهر.

وبحسب المصادر فر الحوثيون من مواقعهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب القصف الجوي والاشتباكات العنيفة.

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