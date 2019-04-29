شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع نقل المياه بمديرية الشحر والان مع التفاصيل

تفقد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني سير العمل في مشروع الـ40 ميقاوات بمدينة الشحر، الممول من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وتنفذه شركة الأهرام طاقة.

وحرص محافظ حضرموت على الإطلاع من قبل مدير عام المؤسسة المحلية للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، ومدير عام شركة الأهرام طاقة في حضرموت هاشم بن طالب، على مكوناته التي تضم المولدات ومنطقة الخزانات ووحدة معالجة الوقود ووحدة مكافحة الحرائق وورشة الصيانة وورشة إدارة المشروع.

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وشددوا على أنه يتوقع أن ينتهي العمل في المشروع نهاية شهر يناير 2020م، وتقوم بتشيدها شركة السد العالي المصرية.

كما وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع النقل للمياه في مناطق الدكاك الشحر المويجة المنصورة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت مليون دولار.

بدوره أكد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، أن المشروع يشتمل على إعادة تأهيل خزانين حديدين لمديرية الشحر، وإنجاز مشروع الخط الناقل من الموجبة إلى مرتفعات المنصورة بقطر 250 مليمتر وطول 13 كليومتر، وإنجاز الخط الناقل من حقل الدكاك إلى مدينة الشحر بقطر 250 مليمتر وبطول 11 كيلومتر.