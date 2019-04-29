شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات إيران تحظر برنامجًا ترفيهيًا على غرار «من سيربح المليون» والان مع التفاصيل
حظرت إيران برنامج مسابقات على غرار «من سيربح المليون» بعد صدور فتوى ضد المسابقات التي تقدم جوائز مالية، حسبما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وقال رجال الدين في النظام الإيراني إن اللعبة تشجع على «التكاسل وتحبط ثقافة العمل الجاد»، وأصدر رجل الدين ناصر مكارم الشيرازي الفتوى هذا الأسبوع ضد برنامج «باراندي باش»، الذي يترجم إلى «كن الفائز» باللغة الإنجليزية، قائلًا إنه كان «شكلاً من أشكال المقامرة المحظورة بموجب الشريعة.
ويمكن للمشاهدين أيضًا كسب المال من خلال المشاركة في المنزل عبر تطبيق للهاتف المحمول، وقيل إن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، التي شهدت تصنيفات عالية لبرنامج العرض الذي بث لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1998.
ووجهت وسائل الإعلام المحافظة في إيران التهمة للبرنامج بممارسة القمار، ورددت فتوى للمرشد الإيراني علي خامنئي عام 2004 بشأن مكافحة القمار.
وكان خامنئي قد اعتبر هذا النوع من المسابقات مهددا لـ«ثقافة العمل الجاد والإنتاجية» في إيران، ورد منتجو البرنامج في بيان بأن «الافتراضات المقدمة في السؤال عن الفتوى كانت خاطئة»، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل محددة.
كما تم حظر برامج المسابقات الأخرى المصممة على النمط الغربي، بما في ذلك برنامج يسمى «خمسة نجوم» والذي يشبه «كن الفائز».
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