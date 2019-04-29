شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في رازح بصعدة والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 29/نيسان/2019، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة القد بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.

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