شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر يذرف الدمع على سقوط المليشيا بليبيا والان مع التفاصيل

قال موقع قطر يليكس، إن أذرع تنظيم الحمدين لا تتوقف عن محاولة الدفاع عن ميليشياتها الإرهابية في الموجودة في ليبيا، مستخدما أذرعه الدبلوماسية في ترديد الأكاذيب وتشويه الدول العربية الرافضة لدعم قطر للإرهاب.

وأضاف آخر التحركات القطرية كانت على لسان وزير خارجية الحمدين محمد بن عبدالرحمن، والتي جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات مشابهة للعلج التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع: نامق الحمدين قال في تغريدتين له على تويتر: "النفاق السياسي واستمرار ازدواجية المعايير أثقل كاهل الوطن العربي وشكّل بيئة خصبة لنمو الإرهاب، فبينما تدعي بعض الدول مكافحته تستخدم أدواتها إرهاباً ضد الشعوب العربية".

وقال في تغريدة ثانية: "ندينُ بشدة القصف العشوائي الوحشي على الأحياء السكنية في مدينة طرابلس ، إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى و ضرب المؤسسات و الأهداف الحيوية جريمة حربٍ يتحملها مرتكبوها و داعموهم".

وفي السياق ذاته تحدث أردوغان بحديث مشابه للوزير القطري، حيث قال في كلمة خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة، "السودان، الذي يعد بمثابة ’القلب لإفريقيا‘، تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية.. لقد قسموا البلاد أولا، والآن يحاولون ابتلاعه".

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وتابع إردوغان مشددا على "الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا"، معربا عن "أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها". وفي الشأن الليبي قال إردوغان إن ليبيا "باتت تشكل مسرحا لسيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة.. من جهة، هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية".

وأضاف: "تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين كما فعلت في السابق، وستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة".

ودأبت قطر وتركيا الدفاع على الدفاع عن مليشيات الإخوان الإرهابية، وبعض الفصائل المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش بليبيا منذ انطلاق عملية تحرير طرابلس التي أطلقها الجيش الليبي في مطلع أبريل الجاري.

وأعلن متحدث الجيش الليبي بعد انطلاق العملية العقيد أحمد المسماري، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة القطرية على تخوم طرابلس أثناء اشتباك قوات الجيش الوطني مع مليشيات تحتل العاصمة.

ومن جهته قال النائب في مجلس النواب الليبي، علي السعيدي القايدي، إن نظامي قطر وتركيا لا يزالان يدعمات الجماعات والميليشيات الإرهابية بليبيا، مشيرا إلى أن فايز السراج ووزير خارجيته محمد سيالة أصبحا تحت الإقامة الجبرية، ولا يسمح لهما بالتصريح أو الظهور عبر وسائل الإعلام، فيما يقود وزير الداخلية في تلك الحكومة فتحي علي وباش آغا، المعارك ضد الجيش الوطني الليبي.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد القايدي أن المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، فقد بوصلته جراء سيطرة الميليشيات على قراراته، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي "سوف يستكمل مسيرته لمحاربة الإرهاب".