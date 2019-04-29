شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. صواريخ العمالقة تصطاد آليتين للمليشيا شمال الضالع والان مع التفاصيل

تمكنت مدفعية قوات ألوية العمالقة من تدمير طقمين عسكريين تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة العود شمال محافظة الضالع.

وشنت وحدة المدفعية في ألوية العمالقة عمليات قصف واستهداف مركزة على آليات عسكرية للمليشيا محملة بمقاتلين حوثيين وأسلحة ثقيلة ومتوسطة موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وتدمير الأسلحة التي على متن الآليات.

ولعبت ألوية العمالقة المساندة لقوات المقاومة وقوات الحزام الأمني في الضالع دوراً بارزاً خلال مشاركتها في المعارك الدائرة هناك بتحرير عدة مناطق وإسقاط مواقع وحصون إستراتيجية كانت تسيطر عليها المليشيات، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية والدبابات التابعة لمليشيات الحوثي وألحقت بالمليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.