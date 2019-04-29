شكرا لقرائتكم خبر عن خطف 3 موظفين في منصة نفطية بنيجيريا والان مع التفاصيل

أعلنت قوات الأمن في نيجيريا، أمس الأحد، أن مسلحين هاجموا منصة نفطية في جنوب البلاد، وخطفوا ثلاثة موظفين اسكتلندي، وكندي، ونيجيري.

يُذكر أن الخطف من أجل الحصول على فدية شائع في هذا البلد، خاصةً في الجنوب المنتج للنفط.

وعادة يُفرج عن المخطوفين بعد دفع المال.

وقالت قوات الأمن، إن نحو 6 رجال هاجموا السبت المنصة في منطقة أوغبيلي في ولاية ريفرز، وأطلقوا عيارات نارية ثم خطفوا بسرعة الرجال الثلاث،ة وتوجهوا إلى الغابة الكثيفة، والمستنقعات المحيطة بها.

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وصرح عبد الله ابراهيم، المتحدث باسم قوات الأمن الحكومية، من فريق يحمل اسم "عمليات دلتا آمن"، أن "الضحايا هم كندي واسكتلندي، وعلمنا أن عاملاً نيجيرياً فُقد أيضاً".

وأضاف "نواصل جهودنا لإنقاذ الضحايا وتوقيف اللصوص".

وتستثمر المنصة التي شهدت الهجوم مجموعة "نيجر دلتا بتروليوم ريسورسز - موارد دلتا النيجر النفطية".

وكان موظفان في مجموعة شل البريطانية الهولندية النفطية خطفا الخميس في جنوب نيجيريا، بعدما قتل مسلحون رجلي شرطة مكلفين بحمايتهما.