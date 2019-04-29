شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: النظام الإيراني «تهديد عالمي».. وهذا هو تأثير العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن الحملة الأميركية ضد النظام الإيراني أثرت على أنشطته لكنه يظل تهديداً عالمياً.

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ونقلت قناة فوكس نيوز عن بولتون قوله إن “النظام الإيراني يواصل قمع شعبه، ولا يزال أكبر ممول للإرهاب في العالم، ويواصل تطوير الصواريخ البالستية، بغرض حمل الأسلحة النووية عندما يحصلون على تلك القدرة”.

وأضاف أنه “لا شك في أن هذا النظام يمثل تهديدًا في المنطقة وعلى مستوى العالم، ولهذا السبب نعتقد أن حملة الضغط كان لها تأثير كبير على قدرتهم على تنفيذ هذه المهام”.

وفي تصعيد للضغوط الاقتصادية على إيران، قرر الرئيس الأميركي إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، والتي سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.