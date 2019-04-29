قرقاش: تطاول وزير خارجية إيران على رموز الإمارات والسعودية "عجز"

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تطاول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، أن "الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا".

وأكد أن "استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقّد المشهد المحيط".

Advertisements

والأسبوع الماضي، قررت واشنطن وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وهو ما يمثل ضربة كبيرة لاقتصاد طهران المتدهور بالأساس.

وإثر ذلك، وجه جواد ظريف انتقادات لمسؤولين بالإدارة الأمريكية والقيادات الإماراتية والسعودية.

وبدت إيران أكثر صدمة جراء تدهور اقتصادها، إذ هددت بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي في حال واجهت مزيدا من العقوبات الأمريكية.