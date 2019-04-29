رئيس إندونيسيا يعتزم إجراء تعديل وزاري قبل بدء ولايته الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو يدلي بصوته
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في مقابلة مع صحيفة محلية نشرت اليوم الإثنين، عزمه إجراء تعديل وزاري قبل أن يؤدي اليمين لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت تقديرات أولية إلى أن ويدودو فاز في الانتخابات بفارق 10 نقاط مئوية رغم أن النتائج الرسمية لن يتم إعلانها قبل 22 مايو/أيار، في حين أعلن منافسه برابو سوبيانتو فوزه أيضا.
كانت هناك تكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري بين السياسيين والمسؤولين الحكوميين قبل انتخابات 17 أبريل/نيسان، مع احتمال تغيير بعض الوزراء المسؤولين عن الحقائب الاقتصادية.
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