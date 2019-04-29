اقتصاديًّا وسياسيًّا.. كيف يستعد العالم لشهر رمضان؟

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يستعد العالم لاستقبال شهر رمضان الكريم، وهو الأمر الذي بدا غير محصور على الدول الإسلامية، ولكن امتد أيضًا للحكومات الغربية التي تعي أهمية هذا الشهر.

لا شك أن الاستعداد لرمضان ليس حكرًا على المواطنين والشعوب من مختلف أنحاء العالم، ولكن الحكومات أيضًا تستعد بشكل خاص لاستقبال الشهر الكريم، الذي يمثل مناسبة روحانية تحظى بمكانة دينية واجتماعية كبيرة في نفوس شعوبها. وعلى الرغم من أن الاستعدادات لرمضان تكون بصورتها المعروفة في الدول الإسلامية، إلا أن الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية أيضًا تولي أهمية كبيرة للترحيب بالشهر الكريم، لا سيما أنها تعي ما يمثله رمضان للمسلمين على المستوى الديني والعقائدي.

وبطبيعة الحال يواجه الصائمون الذين يعيشون في دول ليست مسلمة مصاعب كبيرة لتحمل الصيام، وهو الأمر الذي بدت العديد من البلدان حريصة على تجنبه في الشهر الفضيل. المفتي: شهر رمضان موسم الطاعة.. ويجب تغيير الأفعال السيئة وقالت مجلة ذا ويك البريطانية، إن "في العديد من الدول الإسلامية، من الطبيعي أن يلتزم الزوار

وبطبيعة الحال يواجه الصائمون الذين يعيشون في دول ليست مسلمة مصاعب كبيرة لتحمل الصيام، وهو الأمر الذي بدت العديد من البلدان حريصة على تجنبه في الشهر الفضيل. المفتي: شهر رمضان موسم الطاعة.. ويجب تغيير الأفعال السيئة وقالت مجلة ذا ويك البريطانية، إن "في العديد من الدول الإسلامية، من الطبيعي أن يلتزم الزوار بقيود شهر رمضان، على الأقل في الأماكن العامة؛ مما يعني عدم تناول الطعام أو الشرب أو مضغ العلكة أو التدخين خلال وقت الصيام". وأشارت المجلة إلى أن بريطانيا بدت حريصة أيضًا على اتباع نمط مماثل؛ حيث قالت وزارة الخارجية لمواطنيها إن على غير المسلمين إظهار الاحترام لأولئك الذين يصومون رمضان، كما حذرت من أنه في بعض البلدان "إذا أظهرت سلوكًا غير جيد من الناحية الثقافية يسيء إلى ذلك، فيمكن أن يتم القبض عليك". وبعيدًا عن احترام العقائد، أظهرت أيضًا البلدان الغربية اهتمامًا كبيرًا في استغلال النمط الاستهلاكي للمسلمين في الشهر الكريم، خاصة في المأكولات والمشروبات، ولذلك كثفت الشركات المتخصصة في المواد الغذائية جزءًا كبيرًا من حملاتها الدعائية للترويج لمنتجاتها. Advertisements كيف يصوم اللاجئون في المخيمات خلال رمضان؟ وحسب المجلة البريطانية، نجحت بعض الشركات المنتجة للمشروبات في الاستفادة بشكل واضح من مبيعات المشروبات الباردة في الدول المسلمة بشهر رمضان، حيث راهنت بعض الشركات البريطانية على هذا النمط الاستهلاكي، والذي بالفعل جعل العشرات من الكيانات المصنعة تصنع أرباحًا قياسية من خلال استهدافها للأسواق العربية، وبالأخص في منطقة الخليج العربي. اهتمام الحكومات على المستوى العالمي بشهر رمضان تناول أيضًا منظورًا اقتصاديًا آخر، والذي يشمل أموال الزكاة؛ حيث يُطلب من المسلمين التخلي عن 2.5% من ثروتهم خلال شهر رمضان. مركز الفلك الدولي يكشف موعد غرة شهر رمضان وخلال العام الماضي، سُلطت الأضواء على أحد المساجد الكبرى في لندن، عندما أعلن إمكانية استقباله للزكاة في صورة عملة بيتكوين الافتراضية بدلا من الصورة التقليدية للمال. وعلى المستوى الأمني، يمثل أيضًا رمضان تحديًا كبيرًا للأجهزة المعلوماتية، التي تسعى دومًا لتتبع مسارات الزكاة في شهر رمضان، خوفًا من وقوعها في أيدي العناصر والتنظيمات المتطرفة، والتي قد تستغلها في أعمال إجرامية داخل تلك البلدان. ياميش ولحوم.. أسعار السلع المخفضة بمعرض أهلا رمضان وعلى مدى شهر رمضان، اعتادت العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، أن تنشط خلال تلك الفترة، نظرًا لاحتياج العديد من فئات اللاجئين حول العالم إلى أساليب مختلفة من المساعدات خلال شهر رمضان. وتنشط المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في الفترة الحالية لتلبية احتياجات اللاجئين في المخيمات الكبرى، وبالأخص في البلدان التي تعاني أحوالا اقتصادية سيئة بقارة إفريقيا وغيرها من الدول الفقيرة في أمريكا اللاتينية، سواء عن طريق توفير المواد الغذائية والمشروبات، أو حتى العمل على توفير خدمات طبية لائقة للاجئين المسلمين بمختلف أنحاء العالم.

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