انت الان تتابع انتحار رجل متهم بالتجسس لمصلحة #الإمارات في السجن في #تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن رجلا مسجونا في تركيا بشبهة التجسس لمصلحة الإمارات العربية المتحدة، انتحر في السجن، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام تركية.

ويشتبه المحققون الأتراك بأن الرجل الذي أوقف في اسطنبول مع شخص آخر قبل عشرة أيام كان يقوم "بتجسس سياسي وعسكري". وتحقق السلطات التركية في علاقة محتملة بين الرجلين ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.