انتحار رجل متهم بالتجسس لمصلحة #الإمارات في السجن في #تركيا

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صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن رجلا مسجونا في تركيا بشبهة التجسس لمصلحة الإمارات العربية المتحدة، انتحر في السجن، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام تركية.
ويشتبه المحققون الأتراك بأن الرجل الذي أوقف في اسطنبول مع شخص آخر قبل عشرة أيام كان يقوم "بتجسس سياسي وعسكري". وتحقق السلطات التركية في علاقة محتملة بين الرجلين ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
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