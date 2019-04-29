قرقاش: الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها

علق وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعليق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 29/نيسان/2019: تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه.
ولفت إلى أن الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا.
وتابع: استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط.
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