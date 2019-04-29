دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قصة منازل أمريكية معروضة للبيع مقابل دولار واحد

كشفت مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية، عن جهود رسمية يتم بذلها من أجل إعادة بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحياة، بعد أن ضربها الكساد والمنازل المهجورة.

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وبحسب المجلة، فإن الحكومات المحلية في أمريكا كانت تعرض هذه المنازل للبيع مقابل دولار واحد فقط، ولكن بشرط تحمل المشترين كافة تكاليف إصلاح المنازل المهجورة، والبقاء فيها لمدة 3 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى إصلاح كافة المخالفات بحق البناء خلال 18 شهرًا فقط.

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وفي مقابل تنازل الحكومة عن العقار لمالكه الجديد بعد 5 سنوات، في منطقة مثل غاري بولاية إنديانا، تشترط على المشترى أن يقوم بإصلاح المنزل في خلال عام واحد فقط.

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ومناطق حزام الصدأ أبرزها مدينتي وفالو وديترويت اللتين كانتا تعتبران القلب الاقتصادي للولايات المتحدة، ذلك وقتما كانت صناعة الصلب في عصورها الزاهية بثمانينات القرن الماضي، ولكن مع تراجع صناعة الصلب، فقدت المدينة أهميتها الاقتصادية تمامًا، وبدأ السكان في هجرتها.

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وتقول "بزنيس إنسايدر" إن الأمر يظهر الفجوة الكبيرة في الولايات المتحدة، بين مدن ساحلية على المحيطين تتمتع بثروة كبيرة، ونمو متسارع اقتصاديا وبشريا، وبين مناطق في الشمال الشرقي والوسط الغربي تبدو مثل مدن الأشباح.المزيد:

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