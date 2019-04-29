مصراوي - الإسكندرية – محمد عامر:
حذر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، المواطنين وزوار الإسكندرية خلال عطلة شم النسيم من نزول شاطئ النخيل، نظرًا لخطورته وتكرار حالات الغرق به العام الماضي.
وعرف شاطئ النخيل، التابع لمدينة 6 أكتوبر غربي الإسكندرية، باسم "شاطئ الموت" لتكرار حالات الغرق به، والتي بلغت 21 غريقًا الصيف الماضي.
وأكد المحافظ، في بيان له، مساء أمس الأحد، حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم تحسبًا لما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق بشاطئ النخيل.
ووجه...
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مهم لزوار الإسكندرية في شم النسيم.. المحافظ: ممنوع نزول شاطئ الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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