غاريوس: كل الحفرات ستكون مرقعة الأسبوع المقبل

أكّد رئيس ​بلدية الشياح​ ​إدمون غاريوس​ أن " البلدية تقوم بصيانة الطرقات في الشوارع في منطقة الشياح منذ أكثر من أربعة أشهر"، مشيرًا إلى أنه "سلّم عضو مجلس البلدي السيد بيار فضول في شهر شباط الذي بدأ بشوارع ​حي ماضي​ والشوارع القديمة والفقيرة".

ولفت غاريوس إلى أنهم يقومون بأعمال ليست من مسؤولية البلدية كطرش الأبنية وتصليح خطوط ​الكهرباء​"، موضحًا أن "بعض الطرقات سيتم تزفيتها بالكامل والبعض الآخر سيتم وضع رقع من الزفت لأن موازنة بعض الطرقات تقع على ​وزارة الأشغال العامة​ كطريق صيدا القديمة التي تشكّل الممر الأساسي على ​مدينة بيروت​".

وشرح أن "الصيانة تتطلب دفاتر شروط للحصول على الاعتمادات لنتمكن من العمل بشكل مناسب لأنه ليس بإمكاننا أن نصرف ومن نطالب بالأموال لاحقًا"، مبينًا أننا قمنا بصيانة الإنارة في الطرقات".

وكشف غاريوس أن "شوارع منطقة معوض سيتم تزفيتها في الأسابيع المقبلة وستم تزيينها بطريقة خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما أن الإنارة ستكون مميزة لإدخال البهجة في قلوب السكان"، لافتًا إلى "أننا انتظرنا انتهاء موسم ​الأمطار​ لنقوم بالأعمال اللازمة. الأسبوع المقبل إذهبوا وشاهدوا الطرقات وستكون كل الحفرات مرقعة، نحن نرقّع بشكل مؤقت لتزفتها الوزارة بشكل جذري".