نقولا شماس: النشاط التجاري تراجع في لبنان بنسبة 40%

أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث تلفزيوني الى أن "النشاط التجاري في لبنان تراجع بنسبة 40 % وانعكس على المبيع والربح التجاري الذي تراجع بنسبة 70% أيضاً"، مضيفاً: "التاجر هو الرجل المريض في لبنان ووصل الحد لدى هؤلاء الى أنهم لا يستطيعون دفع بدل الإيجار القديم".
وشدد على أن "رقم أعمال القطاع التجاري تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة"، مؤكدا أن "العالم بأسره متعثر ولكن هناك درجات في هذا التعثر".
ولفت الى أننا "نترقب موسم الصيف حتى ينعش القطاع التجاري وسواها جراء تفعيل الحركة"، مشيرا الى أن "المشكلة تبدأ لدى القطاع التجاري والحل أيضا يكون لدى القطاع التجاري".
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