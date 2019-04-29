اختتام مخيم المتفوقين لتلامذة مؤسسات أمل التربوية

اختتمت المديرية التربوية في الادارة العامة لمؤسسات امل التربوية مخيم المتفوقين الذي اقيم على مدار 4 ايّام في مجمع ثانوية التحرير - السلطانية ، والذي شارك فيه اكثر من 80 تلميذا وتلميذة من ثانويات : فحص ، شمران ، سعد ، قصير ،مجمع التحرير ، الامام الصدر ، الشيخ يعقوب ، والكرامة .
المخيم الذي تخلله حصص تعليمية مركزة تتناسب مع المستوى المتقدم للمشاركين ، حرصت فيه المديرية التربوية على تخصيص فترات ترفيهية حيث قام التلامذة بزيارة الى قرية مارون الراس ومقام بنيامين في بلدة محيبيب .
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