اختتام مخيم المتفوقين لتلامذة مؤسسات أمل التربوية

اختتمت المديرية التربوية في الادارة العامة لمؤسسات امل التربوية مخيم المتفوقين الذي اقيم على مدار 4 ايّام في مجمع ثانوية التحرير - ​السلطانية​ ، والذي شارك فيه اكثر من 80 تلميذا وتلميذة من ثانويات : فحص ، شمران ، سعد ، قصير ،مجمع التحرير ، الامام الصدر ، الشيخ يعقوب ، والكرامة .

المخيم الذي تخلله حصص تعليمية مركزة تتناسب مع المستوى المتقدم للمشاركين ، حرصت فيه المديرية التربوية على تخصيص فترات ترفيهية حيث قام التلامذة بزيارة الى قرية ​مارون الراس​ ومقام بنيامين في بلدة محيبيب .