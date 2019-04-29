لقاء تشاوري لفعاليات دينية في دارة الإفتاء الجعفري بمدينة جبيل

تداعى حشد من علماء الطائفة الاسلامية الشيعية وأركانها وفعالياتها ورؤساء البلديات والمخاتير من محافظتي ​كسروان​ وجبيل و​الشمال​ لعقد لقاء تشاوري في دارة الإفتاء الجعفري ب​مدينة جبيل​، تلبية لدعوة سماحة مفتي جبيل وكسروان العلامة الشيخ عبد الأمير شمس الدين.

وتباحث المجتمعون في لقائهم الأوضاع العامّة واحتياجات المنطقة وعقدوا العزم على السعي من أجل تحقيقها فجعلوا لقاءاتهم مفتوحة للغاية، واستنكروا الحملات المشبوهة من جهات غير منضبطة للنيل من مقام الدين الحنيف ومنظومة القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة ومسيرة القوى ​المقاومة​ للعدوان الصهيوني والآخر التكفيري.

وشجب المجتمعون بشدة حملات الافتراءات والتطاول التي استهدفت المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى ودوره الوطني الريادي الجامع ورموزه الوقورة بما يمثّل من بذرةٍ صالحة غرسها الإمام المغيّب في تربة ساحة جهاده أعاده الله تعالى ورفيقيه، مؤكدين حرص المجلس بشخص رئيسه الامام الشيخ ​عبد الامير قبلان​ على ترسيخ العيش المشترك بين اللبنانيين وتحصين الوحدة الوطنية بالتعاون والتضامن بين مختلف المكونات اللبنانية.