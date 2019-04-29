قيومجيان: الزيادة على موازنة وزارة الشؤون هي فقط 11 مليار ليرة

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الزيادة على موازنة وزارة الشؤون هي فقط كما قلت 11 مليار ليرة لبنانية. اما ال 111 مليارا التي تحدث عنها الأستاذ ​محمد شمس الدين​ فهي 11 مليارا لوزارة الشؤون و100 مليار للمؤسسة العامة للاسكان والتي اضيفت هذه ​السنة​، وعلى غير عادة، على موازنة الشؤون وزارة الوصاية، فاقتضى التوضيح".

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