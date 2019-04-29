شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، تعليقًا على خبر "عبور شاحنات نقل عسكرية كبيرة، قبل أيام معدودة حواجز للجيش في بلدة كفرزبد ودخولها إلى موقع "الجبهة الشعبية"- القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل في جبل عين البيضاء، وإفراغ حمولتها من المعدّات الثقيلة"، على أنّ "لا بالإقتصاد تعرفون ماذا تريدون، ولا بالموازنة أصبتم شيئًا، ولا بخطة كهرباء احترمتم القوانين، ولا بالنفايات تعرفون إلى أين تذهبون، ويالتوظيف الإنتخابي تحتارون ما الّذي ستقومون به".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أهمّ شيء في هذين اليومين، أتحفتمونا بزيارات ميدانيّة وتصريحات سياديّة، آخر فصولها خبر واجباتكم أن توضحوه أو تكذبّوه؛ بمعنى آخر تصرّفوا بمسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش دعا المسؤولين للتصرف بمسؤولية: "لا بالإقتصاد عارفين شو بدكن ولا بالموازنة صايبين شي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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