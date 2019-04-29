النشرة: وفاة فتاة نتيجة احتراق منزلها في حي الاثار في صور

أفادت مراسل "​النشرة​" بأن حريقا هائلا شب في منزل في حي الآثار في منطقة صور اتى على كامل المنزل وعملت فرق الاطفاء للسيطرة على الحريق. كما ادى الى وفاة فتاة تبلغ من العمر 25 عاما.

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