أزعور: صندوق النقد يتواصل مع السودان ولن يقرضه لحين معالجة المتأخرات

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي"، جهاد أزعور، أنّ "المجلس العسكري الإنتقالي في السودان لم يتواصل مع الصندوق بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق واصل تعامله مع السلطات السودانية بعد الإضطرابات السياسية".
ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّنا نتواصل مع السودان ونقدّم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي"، مبيّنًا "أنّنا لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنّهم ما زالوا يتحمّلون متأخّرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخّرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا".
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