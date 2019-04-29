جهانغيري: لن نتوانى عن اتخاذ أي خطوة لازمة للدفاع عن أمن إيران

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن "خطنا الأحمر كما هو الحال مع أي دولة أخرى إذا تم اتخاذ أي خطوة مناقضة للمصالح الوطنية فإننا لن نتوانى عن اتخاذ أي خطوة لازمة للدفاع عن أمن إيران القومي"، مشيرًا إلى أن “ضغوط أميركا ضد الشعب الإيراني عبر فرض الحظر الظالم تمثل خطوة لا إنسانية ومناهضة لحقوق الإنسان وتأتي في إطار الإرهاب الاقتصادي”.
وأوضح أن “على النقيض من الشعارات التي يطلقونها بأن الهدف من الحظر هو فرض الضغوط على الحكومة الإيرانية إلا أنها تستهدف الشعب وتسببت بمشاكل معيشية واقتصادية وحتى في مجال توفير الأدوية والحاجات الطبية للمواطنين”، مشددًا على أن "إيران ملتزمة بمسؤوليتها في الدفاع عن الأمن والسلام والتجارة الحرة في الخليج".
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