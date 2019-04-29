وزير العدل الأميركي يعترض على الإدلاء بشهادته حول تحقيق مولر

لفت مساعد ديمقراطي ب​مجلس النواب الأميركي​ لوكالة "​رويترز​" الى إن "وزير ​العدل​ ​وليام بار​ يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من ​تقرير​ المحقق الخاص ​روبرت مولر​ المتعلق ب​روسيا​"، مشيرا الى أن "بار يهدد بعدم مثوله شريطة عدم نشر اسمه".

واشار الى إن "جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة"، لافتا الى أن "بار اعترض على الشرطين ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأربعاء".