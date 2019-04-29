مقتل سجينين وإصابة حارس نتيجة حريق في زنزانة بقرية في ألاسكا الأميركية

أعلنت السلطات في ألاسكا، أنّ "حريقًا، على ما يبدو أنّ سجينًا هو الّذي بدأه، أتى على زنزانة في قرية بألاسكا، ممّا أدّى إلى مقتل سجينين وإصابة حارس بإصابات خطير".
ونقلت شرطة ولاية ألاسكا الأميركية عن حارس، إشارته إلى أنّ "النيران اشتعلت في الزنزانة الواقعة في ناباكياك بعدما أضرم سجين النار في حاشية".
وأوضحت الشرطة في بيان، أنّه "تمّ العثور على الجثتين بعد إطفاء النيران، وسيتمّ إرسالهما إلى مكتب الطب الشرعي في أنكوريدج للتشريح والتعرف على هويتهما".
ويقطن 360 شخصًا في ناباكياك الواقعة على بعد 645 كيلومترا إلى الغرب من أنكوريدج.
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