أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في تصريح صحافي، "أنّه يفكّر في إجراء تعديل وزاري"، قبل أن يؤدّي اليمين لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات، في تشرين الأول المقبل.
وتشير تقديرات أولية إلى أنّ ويدودو فاز في الانتخابات بفارق 10 نقاط مئوية، رغم أنّ النتائج الرسمية لن يتمّ إعلانها قبل 22 أيار المقبل، في حين أعلن منافسه برابو سوبيانتو فوزه أيضًا.
وكانت هناك تكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري بين السياسيّين والمسؤولين الحكوميّين قبل انتخابات 17 نيسان الحالي، مع احتمال تغيير بعض الوزراء المسؤولين عن الحقائب الإقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإندونيسي أعلن انه قد يجري تعديلا وزاريا قبل ولايته الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.