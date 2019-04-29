الرئيس الإندونيسي أعلن انه قد يجري تعديلا وزاريا قبل ولايته الثانية

أعلن الرئيس الإندونيسي ​جوكو ويدودو​ في تصريح صحافي، "أنّه يفكّر في إجراء تعديل وزاري"، قبل أن يؤدّي اليمين لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات، في تشرين الأول المقبل.

وتشير تقديرات أولية إلى أنّ ويدودو فاز في الانتخابات بفارق 10 نقاط مئوية، رغم أنّ النتائج الرسمية لن يتمّ إعلانها قبل 22 أيار المقبل، في حين أعلن منافسه برابو سوبيانتو فوزه أيضًا.

وكانت هناك تكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري بين السياسيّين والمسؤولين الحكوميّين قبل انتخابات 17 نيسان الحالي، مع احتمال تغيير بعض الوزراء المسؤولين عن الحقائب الإقتصادية.