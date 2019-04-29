الشرطة الأميركية: منفذ الهجوم على كنيس يهودي بكاليفورنيا لا ينتمي لأي جماعة

أعلنت ​الشرطة الأميركية​ أن "منفذ الهجوم على المعبد اليهودي في سان دييجو بولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية، عمل بمفرده ولا ينتمي لأي جماعة منظمة". ولفت قائد شرطة مقاطعة سان دييجو بيل جور في بيان الى إن "المشتبه به جون إيرنست محتجز بتهمة القتل العمد وثلاث تهم الشروع في القتل".

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