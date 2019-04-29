رئيس القضاء الإيراني: لن نتأثر بالحظر النفطي ونظام "آل سعود" يرتكب مجازر ظالمة

ركّز رئيس السلطة القضائية في ​إيران​ آية الله سيد ​ابراهيم رئيسي​، على أنّ "الحظر النفطي الأميركي لن يكون له أي تأثير على البلاد، ولن ينال من صمود الشعب الإيراني"، منوّهًا إلى أنّ "اليوم، من الواضح لجميع شعوب المنطقة أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ ليست صديقة لهم، وأنّ ​القوات الأميركية​ في المنطقة ليس لديها أيّ هدف سوى العمل على زعزعة الأمن الاقليمي".

وأكّد على هامش المؤتمر العام الثالث والعشرين لقادة ومسؤولي ​قوى الأمن الداخلي​ في البلاد حول أهداف وبرامج السلطة القضائية على الصعيد الخارجي، أنّ "شعوب المنطقة تدرك أنّ الأنظمة العميلة لأميركا، مثل "​آل سعود​" وبعض الأنظمة الأُخرى، ليست لديها أيّة مكانة لديها، ومن الواضح للشعوب أنّ تصرّفات "آل سعود" في المنطقة هي استمرار للتحرّك الاستراتيجي للنظام الإستكباري في المنطقة".

وبيّن رئيسي أنّ "الشعوب متشائمة جدًّا تجاه مثل هذه الأنظمة، ومهمّتنا أن نعرف أنّ نظام "آل سعود" يقوم بتضييع حقوق الشعوب بسهولة من خلال ارتكابه المجازر الظالمة"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن للأميركيين أن يفعلوا أيّ شيء بواسطة إجراءات الحظر، ولا يستطيع أحد فعل أي شيء آخر، لأنّ جبهة ​الثورة الإسلامية​ لها اليد العليا في جميع أنحاء المنطقة، ومدّت يدها إلى جميع المسلمين، وهذا أمر جليّ للجميع".