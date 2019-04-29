البابا يدعو إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا

دعا ​البابا​ فرنسيس إلى إجلاء ​اللاجئين​ من مراكز احتجاز في ​ليبيا​ مع تصاعد حدة المعارك هناك.

واشار البابا في كلمة ألقاها خلال صلاة التبشير الملائكي في ​الفاتيكان​ الى إن "الأحوال المتردية بالفعل لمن هم في تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر"، مناشداً "الإجلاء في أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى".

كذلك شدد ​البابا فرنسيس​ على ضرورة ​الصلاة​ من أجل من لقوا حتفهم أو تكبدوا خسائر جسيمة في ​فيضانات​ اجتاحت ​جنوب أفريقيا​ في الآونة الأخيرة.