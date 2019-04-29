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البابا يدعو إلى إجلاء اللاجئين من مراكز احتجاز في ليبيا

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دعا ​البابا​ فرنسيس إلى إجلاء ​اللاجئين​ من مراكز احتجاز في ​ليبيا​ مع تصاعد حدة المعارك هناك.

واشار البابا في كلمة ألقاها خلال صلاة التبشير الملائكي في ​الفاتيكان​ الى إن "الأحوال المتردية بالفعل لمن هم في تلك المراكز تدهورت بسبب الصراع الدائر"، مناشداً "الإجلاء في أسرع وقت ممكن عبر الممرات الإنسانية خاصة النساء والأطفال والمرضى".

كذلك شدد ​البابا فرنسيس​ على ضرورة ​الصلاة​ من أجل من لقوا حتفهم أو تكبدوا خسائر جسيمة في ​فيضانات​ اجتاحت ​جنوب أفريقيا​ في الآونة الأخيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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