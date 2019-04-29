القوات الإسرائيلية اعتقلت 11 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأنّ "​القوات الإسرائيلية​ داهمت مدنًا وبلدات النبي صالح ومخيم الجلزون في ​رام الله​، حي كفر سابا في مدينة ​قلقيلية​، مخيم عسكر شرق ​نابلس​، جنين، طولكرم، ​بيت لحم​، نابلس، سلفيت و​القدس​، وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين واعتقلت 11 فلسطينيًّا منهم".

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