رجب طيب أردوغان: سنقف بكل حزم مع حكومة الوفاق الوطني

جدد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​ تنديد بلاده واستنكارها لما وصفه بالاعتداء على العاصمة ​طرابلس​.

ونقلت حكومة الوفاق الوطني عن أردوغان تأكيده أنه "سيسخّر كل إمكانيات بلاده لمنع هذه المؤامرة على الشعب الليبي"، مشيرة الى أن "الرئيس التركي والسراج تطرقا خلال المكالمة الهاتفية إلى آخر تطورات الوضع السياسي والأوضاع الميدانية على الأرض، وأن الرئيس التركي شدد على أن بلاده ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم ​الحكومة​ الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني".

كما أكد أردوغان على عدم وجود حل "عسكري للأزمة الليبية وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء ​الدولة المدنية​ التي يتطلع إليها كل الليبيين".

وأفيد بأن الطرفين أكدا في ختام المحادثة على "توثيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل الاتفاقات المشتركة بين البلدين".