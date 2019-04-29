أفاد مصدر عسكري لوكالة "سانا" السورية أن "بعض وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم ب​تفجير​ عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات الإرهابيين شمال بلدة عتمان ب​ريف درعا الشمالي​ في ساعات الظهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر "سانا" عن مصدر عسكري: سنقوم بتفجير عبوات ناسفة تعود لداعش في ريف درعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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