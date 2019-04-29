إقالة قائد سجن غوانتانامو

قالت القيادة الجنوبية الأميركية في بيان أمس الأحد، إن الأميرال الأميركي المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا قد أُقيل "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة".

وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينج أُقيل من منصبه السبت الماضي، من دون تقديم تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية، التي تشرف على غوانتانامو، إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهراً واكتمل في أبريل الجاري.

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وكان رينج يقود غوانتانامو منذ أبريل 2018. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائماً بأعمال القائد.

وذكر بيان القيادة الجنوبية "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في غوانتانامو".

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