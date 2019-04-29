كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 15 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقاطعة بنغكولو بإندونيسا إلى 15 قتيلًا، وفقًا ما ذكرت هيئة مواجهة الكوارث في المقاطعة، اليوم الإثنين.

وقال رئيس الهيئة رشدي بكر، إن "10 من القتلى كانوا في وسط مقاطعة بنغكولو، و3 من مدينة بنغكولو و2 من مقاطعة كيباهيانغ".

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وأوردت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، أنه "لا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين".

وأجبرت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت عدة أجزاء من المقاطعة في أعقاب هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة الماضي، السلطات على إجلاء حوالي 12 ألف شخص إلى مناطق مرتفعة.